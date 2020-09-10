Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря шоу "Орел и решка", показала себя в необычном образе
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию неудачных фото. Телеведущая известна своим чувством юмора. Она довольно часто публикует неудачные снимки наряду с профессиональной съемкой. Этот раз не стал исключением.
Красотка позировала перед камерой в довольно смелом и модном образе. На ней были черные джинсы, обтягивающий топ и косуха. Образ Ивлеева дополнила модными хвостиками.
«Ну просто балдёж❤️ какая вам нравится больше», - подписала фото звезда.
За несколько часов фотографии Ивлеевой без прикрас собрали более 500 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Образ напоминает, наркаманку из фильма «БРАТ», «Ты слишком манерная стала последнее время. Настюх, может немного попроще?», «ну просто Мерлин Монро 2020», «Ты такая простая) такая офигенная 😊нынче это редкость) моё уважение тебе», «Спасибо тебе! Ты лучшая модель!», «Идеальный фотосет, все четко по делу, идеальный ракурс, фотограф знает свое дело», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что телеведущая сменила стиль. Она сделала себе пряди черных волос, хотя сама блондинка.
Напомним, что Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».
А еще Politeka писала, что полураздетую Ивлееву подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».
Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".