Известная телеведущая Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря шоу "Орел и решка", показала себя в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию неудачных фото. Телеведущая известна своим чувством юмора. Она довольно часто публикует неудачные снимки наряду с профессиональной съемкой. Этот раз не стал исключением.

Красотка позировала перед камерой в довольно смелом и модном образе. На ней были черные джинсы, обтягивающий топ и косуха. Образ Ивлеева дополнила модными хвостиками.

«Ну просто балдёж❤️ какая вам нравится больше», - подписала фото звезда.

За несколько часов фотографии Ивлеевой без прикрас собрали более 500 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Образ напоминает, наркаманку из фильма «БРАТ», «Ты слишком манерная стала последнее время. Настюх, может немного попроще?», «ну просто Мерлин Монро 2020», «Ты такая простая) такая офигенная 😊нынче это редкость) моё уважение тебе», «Спасибо тебе! Ты лучшая модель!», «Идеальный фотосет, все четко по делу, идеальный ракурс, фотограф знает свое дело», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что телеведущая сменила стиль. Она сделала себе пряди черных волос, хотя сама блондинка.

Напомним, что Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».

А еще Politeka писала, что полураздетую Ивлееву подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».

Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".