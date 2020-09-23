Популярная российская ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая знаменита благодаря проекту «Орел и Решка», похвасталась новой пикантной фотосессией
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитоси.
«Беспокойная ночь», - коротко подписан снимок.
На опубликованной фотографии Ивлеева позирует в наряде с декольте и сапогах с каблуком, эффектно расставив ноги на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Жаркая кошечка», «только у Насти такие шикарные фоточки», «А я не сплю, а любуюсь фоточками Настюши», «ты сладкая конфетка», «ого, каблук!», «вызывайте пожарных – Ивлеева горит. Настюха, необычно тебя такой видеть», «просто бомба», «пушка», - пишут они.
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До этого мы писали, что Настя Ивлеева, которая прославилась благодаря шоу "Орел и решка", показала себя в необычном образе
Телеведущая известна своим чувством юмора. Она довольно часто публикует неудачные снимки наряду с профессиональной съемкой. Этот раз не стал исключением.
Красотка позировала перед камерой в довольно смелом и модном образе. На ней были черные джинсы, обтягивающий топ и косуха. Образ Ивлеева дополнила модными хвостиками.
Напомним, что Ивлеева облачила сочные формы в крохотный купальник: «Какая ляля».
А еще Politeka писала, что полураздетую Ивлееву подняли на смех за фото в обносках: «Стиль Тарзана».
Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева в полупрозрачной блузе засветила лишнюю часть тела: "Пушка".