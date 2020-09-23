Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина вразила шанувальників, показавшись у чорному міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах внучка Боярського показується в чорній міні-сукні, яка ефектно підкреслює її груди шостого розміру. При цьому красуня вибрала для показу червоний приглушене світло, а поверх ролика наклала фільтр у вигляді невеликих ріжків.
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Сама внучка Боярського при цьому нічого не говорить, лише загадково посміхаючись на камеру. Однак шанувальників вона позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик у себе в сторіс.
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Так, красуня танцює в спальні в пікантному топі, який ефектно підкреслює її принади шостого розміру, а також штанях тілесного кольору. Попри те, що красуня ніяк не підписала кадри, а лише залишила хештеги, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого. Про це свідчать коментарі під опублікованими кадрами.
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