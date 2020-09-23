Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина вразила шанувальників, показавшись у чорному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах внучка Боярського показується в чорній міні-сукні, яка ефектно підкреслює її груди шостого розміру. При цьому красуня вибрала для показу червоний приглушене світло, а поверх ролика наклала фільтр у вигляді невеликих ріжків.

Сама внучка Боярського при цьому нічого не говорить, лише загадково посміхаючись на камеру. Однак шанувальників вона позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши ролик у себе в сторіс.

До цього ми розповідали, що внучка російського актора Михайла Боярського Катерина влаштувала новий пікантний танець у вбранні з декольте

Так, красуня танцює в спальні в пікантному топі, який ефектно підкреслює її принади шостого розміру, а також штанях тілесного кольору. Попри те, що красуня ніяк не підписала кадри, а лише залишила хештеги, її шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого. Про це свідчать коментарі під опублікованими кадрами.

Нагадавши, безсоромна внучка Боярського ледь вмістила шостий розмір бюста в сітку

Також Politeka писала, що пишногруда внучка Боярського влаштувала дорослі танці в одній маєчці

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда внучка Боярського ледь втримала шостий розмір в жаркому танці