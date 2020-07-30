Красотка превзошла сама себя

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина пошалила на камеру в одном наряде в сетку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Хочу в рек», — говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах внучка Боярского позирует в тесном топе в сетку, который максимально оголяет ее внушительные формы шестого размера. Сама знаменитость при этом якобы «стреляет» глазами под звуки музыки.

«Огонь», «горячая крошка. Вот так надо зажигать. Обожаю тебя», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали о жарких танцах внучки Михаила Боярского, который Екатерина устроила в наряде с декольте.

«Потому что Джастин Тимберлейк мой любимый танцор», — коротко говорится в сообщении.

На самом ролике красотка исполняет зажигательный танец, демонстрируя аппетитные формы в топе, который едва выдерживает ее шестой размер бюста. Поклонники знаменитости буквально "засыпали" ее комплиментами.

«Лучшая», «как подпрыгивают. Загляденье», «крутая. Тоже так хочу», «Катюша лучшая», «обворожительная. Всегда будь такой, и ты точно найдешь счастье», — пишут они.

Напомним, кокетливая внучка Боярского потрясла шестым размером в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, бесстыжая внучка Боярского засветила на камеру идеальные формы в непристойном наряде.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.