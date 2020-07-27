Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина нарядилась в крохотную майку и поразила смелым танцем



Об этом сообщает Politeka со страницу красотки в TikTok.

«Дай знать, если в рекомендации», — сказано в подписи.

На видеоролике внучка Боярского предстает перед камерой в черной майке с максимальным вырезом, который оголяет ее внушительные объемы шестого размера. Красотка эффектно двигается под музыку, что стало причиной комплиментов со стороны ее поклонников.

«Идеальный размер», «Идеально подпрыгивают», «классная», «идеальная», — пишут они.

Как сообщалось ранее, внучка Боярского Екатерина устроила страстный танец в облегающем желтом платье.

Так, красотка обтянула шестой размер тесным платьем, элегантно танцуя на камеру. Из-за этого прелести знаменитости буквально выпрыгивали из наряда. На это обратили внимание ее поклонники.

Поклонники красотки буквально рассыпались в комментариях к видеоролику, утверждая, что платье как для ее форм достаточно экстравагантное, и для танца лучше было бы выбрать что-то более подходящее.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.

Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.

Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.