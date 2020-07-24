Внучка актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула пышной грудью в тесном желтом платье, устроив пикантный танец

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, красотка обтянула шестой размер тесным платьем, элегантно танцуя на камеру. Из-за этого прелести знаменитости буквально выпрыгивали из наряда. На это обратили внимание ее поклонники.

«Я не смотрел на них. Это они смотрели на меня!», «Я не смотрю Я не смотрю. Я не смотрю», «они сами на меня смотрели...», «Извините, но мне нравиться платье», «КАКОЕ КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ», «Они манят!», «Аж вываливаются!», «Как подпрыгивают!», Уау шикардос. Прям все как надо. Только ещё волосы распустить и все», «Ни в обиду, но такое ощущение что прелести сейчас выкатится из орбит», «главное что бы не полопались», — пишут они.

Как сообщалось ранее, внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина пошалила на камеру, устроив новые жаркие танцы.

«Потому что Джастин Тимберлейк мой любимый танцор», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах внучка Боярского исполняет жаркий танец в крохотных шортах и элегантном топе, который подчеркивает ее прелести шестого размера. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.