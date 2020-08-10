Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина устроила новый пикантный танец в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, красотка танцует в спальне в пикантном топе, который эффектно подчеркивает ее прелести шестого размера, а также штанах телесного цвета. Несмотря на то, что красотка никак не подписала кадры, а лишь оставила хештеги, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного. Об это свидетельствуют комментарии под опубликованным кадрами.

«Влюбишься в мои…», «конечно Катя двигается профессионально, я её зауважал она не запускает рекламу по фамилии. Умница», «кстати, а ты занималась танцами?», «бомбезный танец», - пишут они.

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На фото Катя позировала в зеленом топе и шортах. Красотка позволила снять себя довольно близко, поэтому можно заметить ее пышную грудь. Боярская волосы оставила распущенными, а образ дополнила серьгами-кольцами.

"Привет", - написала Боярская.

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