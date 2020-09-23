Популярна українська співачка Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Давайте загубимося", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Андраде позує в мокрому купальнику, ефектно демонструючи фігуру під час стрибка в басейн. Шанувальники знаменитості прийшли в захват від побаченого.

«Мішелька, цукерка», «як же піднімають настрій такі відео», «ось це ти добре відпочила. Всім би так. Аж трохи заздрю», «відраховую дні, коли ще нас порадуєш», «гарного відпочинку, Малятко», - пишуть вони.

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23-річна красуня, що стала знаменитою після четвертого сезону проекту «X-фактор» порадувала фанатів «натуральним» фото.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фотографію, на якій позує без грама макіяжу і в одному махровому халаті.

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