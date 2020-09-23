Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова вразила чудовими формами в» прозорому " боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Даша, Розкажи, Як ти схудла?». Це один з найбільш топових питань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ульянова вирішила показати, як саме вона схудла. Результат справив ефект бомби серед її шанувальників.

"На обох фото красуня", " хто Та дівчинка на другому фото ? 😱 😱 😱 Даша красуня♥️", " Даша, ти офігенна», «неймовірно красива», «милашка», «ульотний знімок», - пишуть вони.

До цього ми писали, що переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розбурхала відвертою позою

У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

Нагадаємо, що Даша Ульянова задерла ногу в прозорому боді на краю даху:"ризикова Малятко".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

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