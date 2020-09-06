Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова

Не так давно Даша представила серию кадров, сделанных на крыше одного из многоэтажных домов. При этом стройная красотка удивила видом в полупрозрачном боди и дерзкими позами на фоне заката. Фотограф Ульяновой также решила поделиться фото, которые звезда еще не представляла из данного фотосета.

Так, на новых кадрах Даша позирует на крыше здания в откровенном наряде – тоненьком боди с сеточкой на талии, а также в красной кожаной куртке, которую намеренно приспустила с плечь для более пикантного вида. Даша оперлась руками о край крыши и высоко задрала ногу вверх, якобы демонстрируя шпагат. На последующих кадрах звезда позировала уже у стены, хвастаясь подтянутой фигурой.

«Красотка моя 😍❤️», «Где взять такие ноги? 😂», «Крутышка, рисковая малышка😍😍», «💖💖🌟Каждый раз буду повторять: какая сильная, добивающаяся поставленных целей, умничка Дашулечка. Какая грация💖💖🌹🌟🌟», «Офигенная🔥🔥», «Великолепная ❤️😍», «Ненавижу боди! Они мне пирожок режут 😢😭», «Шикарно🌼🌼🌼», «Шикаррннаа😘😘😘», «Дашуха,огонь 🔥😍», «Боже какая красивая 😍❤️».

Гимнастка также восхитила сеть кадрами из отдыха на живописной природе и засветила при этом похудевшую фигуру в черном костюме. Девушка показала себя в простом и домашнем наряде, позируя на фоне гор и бесконечных лесных просторов.

Отправившись на отдых несколько дней назад, девушка решила активно показывать, как проводит время на Западной Украине. При этом девушка не комментирует вопросы, касающиеся того, с кем именно она сейчас отдыхает.

«Драйвера вызывали ?😅», - пишет Даша под новым постом.

Вот как отвечают фанаты:

«Очень красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Красота, новая женщина кошка😍😍😍», «Виды захватывают❤️🏔», «Очень хороша💓», «Дашуха давай ко мне!!!😂❤️🥵», «Красуня😍», «Я буду всегда тебя любить, обнимать, согревать...», «Ты красивая девушка, а я твоя Любимая одежда 🥻», «Красопета», «Я вас бачила ❤️☺️», «Я думала ты сделаешь свой коронный шпагат 😄🥰».

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