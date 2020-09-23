Актора можна дізнатися з працею

Відомий російський актор і шоумен Гарік Харламов вразив шанувальників різкими змінами в зовнішності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Гусар", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що актор позує в новому для себе образі, в який вирішив «перевтілитися» заради нової ролі. Однак шанувальників зірка вирішив позбавити від можливості що-небудь говорити, оскільки кадр був опублікований в Сторіс.

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Напередодні екскоханий Христини Асмус повідомив, що режим самоізоляції завершився. Стало бути, він одужав. Гарік опублікував відео, зняте в машині. На кадрах видно, як шоумен підспівує пісні. "Світ прекрасний. Не хворійте", - звернувся Харламов до передплатників.

Цього разу Харламов вирішив показати "побочку" корони. Шоумен опублікував своє фото, оброблене в популярному додатку, яке змінює зовнішність. Харламов і цього разу не упустив нагоди пожартувати.

На фото зовнішність Харламова дуже змінилася, мабуть дізнатися його таким було б важко і Христині Асмус

Нагадавши, розповнілий Харламов запалив в машині, приголомшивши видом після важкої хвороби: "як ведмідь з барлогу".

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