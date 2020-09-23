Популярна супермодель Белла Хадід похвалилася розкішною фігурою під час "диких" ігрищ з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Іст-Віллідж маміс возз'єднується", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Хадід позує під час відпочинку з подругою, ефектно демонструючи красу на повний зріст. На деяких знімках вона позує поруч з подругою, елегантно заглядаючи в кадр.

"Моя фаворитка-ти неймовірна», «не можу забути цю красу», «ти справжній ідеал», «дуже мило виглядаєш, Белла», «монамур, ти неймовірна», "справжня королева", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що відома модель Белла Хадід показала себе під час роботи.

На фото красуня сиділа в чорному купальнику, а волосся зібрала у хвіст. Зірка перебувала на колінах, без сорому демонструючи свої достоїнства фігури. На другому знімку Белла вже була біля великого кругляка в іншому купальнику, а поруч можна побачити невідомого хлопця. На третьому кадрі Хадід вже лежала на шезлонгу в спідниці й топі. Ще на одному кадрі красуня була в накидці й без ліфчика.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі.

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