Известная модель Белла Хадид показала себя во время работы

На фото красотка сидела в черном купальнике, а волосы собрала в хвост. Звезда находилась на коленях, без стыда демонстрируя свои достоинства фигуры. На втором снимке Белла уже была возле большого булыжника в другом купальнике, а рядом можно увидеть неизвестного парня. На третьем кадре Хадид уже лежала на шезлонге в юбке и топе. Еще на одном кадре красотка была в накидке и без лифчика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Эта съемка - это все", "Оставайся в безопасности", "Я люблю тебя, ты красивая", "Божественна", "Скоро твой день рождения !!", "Как это могло быть так красиво", "Ты такая красивая", "Королева королев", "Прекрасно", "Ты самая красивая", "Я люблю тебя как красиво", "Goddess", "королева моего сердца и моей жизни", "Прекрасная богиня".

Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид озадачила сеть снимком с округлившимся животиком.

Как известно, старшая сестра Беллы модель Джиджи беременна. Белла решила подыграть сестре, встала рядом с ней и выпятила вперед свой живот. Обе девушки стояли на траве, подставив лицо солнцу. Стоит отметить, что получилось у Хадид очень правдоподобно.

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