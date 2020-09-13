Топ-модель Белла Хадид поделилась порцией необычных снимков

Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха, с детства, с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

В этот раз она показала на своей странице в сети Instagram парочку забавных снимков, которые были сделаны на бекстейдже.

Супремодель Белла Хадид легко перевоплощается перед объективами камер и на подиуме. Да и в повседневной жизни доказывает, что умеет подобрать необычные образы, которые идеально подчеркивают ее красоту.

В этот раз Белла позировала у зеркала за кулисами модного показа, а в отражении можно рассмотреть ее наряд: белую майку и кожанные черные штаны. Свой образ она дополнила золотыми украшениями: массивной цепочкой, круглыми клипсами и браслетом. Для дерзкого лука она выбрала макияж в нюдовых тонах и необычную прическу: собранные на затылке волосы с гладкой челкой.

Чтобы сделать фото более откровенными, модель присела расставив ноги.

Пользователи сети по достоинству оценили ее фото, засыпав девушку всевозможными комплиментами.

"Почему ты такая горячая", "Твои ноги такие идеальные", "Королева вещей 🤩", "Настоящая королева", "Ты такой чертовски милый 😌", "Мне нравится, насколько вы активны", "Буквально потрясающая Белла", "Мы любим быть такими свободными, королева 🥺🤩".

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.