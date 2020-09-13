Звезда знает, как показать свои достоинства

Известная модель Белла Хадид продемонстрировала роскошную фигуру в ярком образе

Звезда опубликовала яркие фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Белла обтянула свои шикарные бедра и грудь облегающим материалом.

На звезде футболка бирюзового цвета, которая подчеркнула небольшие прелести красивой формы.

Свои роскошные бедра знаменитость выделила лосинами разных цветов.

Ткань обтянула красивую фигуру, подчеркнув все достоинства.

Модель обула легкие босоножки, которые стали отличным дополнением к такому ярому образу.

Звезда сделала высокий хвост, благодаря которому можно было увидеть крупные сережки в ушах.

Легкий макияж прекрасно смотрелся на идеальном лице Беллы.

Звезда всячески изгибалась, приседала на корточки, таким образом модель демонстрировала стройную фигуру в самых выгодных ракурсах.

"Проведи пальцем, чтобы улыбнуться. Безумно люблю вас @priscillaono @yusefhairnyc", - написала звезда.

За пять часов пост собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали, что улыбка звезды покорит любого.

"Неземная красота", - написал один из поклонников.

Напомним, Белла Хадид в леопардовом белье повеселилась на кухне. Девушка выглядела просто и неожиданно по-домашнему. И хотя Хадид предпочитает дома показывать себя без макияжа и укладок, делает она это в социальных сетях далеко не так часто.

Ранее мы писали, что Белла Хадид предстала на улице без белья.

Красотка была в коротком белом топе, под которым не было лифчика. Грудь выпирала из-под ткани и выглядела очень соблазнительно.

Кроме того, короткая длина топа позволила полюбоваться стройной талией звезды и ее плоским животиком.

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