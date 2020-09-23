Українські чиновники вирішили попередити громадян, що починаючи з наступного місяця, тарифи знову поповзуть вгору
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбі Міністерства енергетики.
Так, згідно з Меморандумом України й МВФ, нові тарифи вже повинні були бути передані місцевій владі на узгодження.
"Вже з першого жовтня має піднятися і ціна на перші 100 кВт/год електроенергії для населення. Вона була незмінною з 2017 року. Практично у два рази - з 0,9 грн до 1,68 грн. Такі плани були оприлюднені ще в презентації Меморандуму про скорочення "зеленого " тарифу", - йдеться в повідомленні.
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Також з жовтня місяця планується підняти тарифи на холодну воду. Розмір підвищення складе 22%. У НКРЕКП стверджують, що причиною «стрибка» тарифів є зростання заробітних плат співробітників, а також підвищення вартості витратних матеріалів.
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