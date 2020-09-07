Украинцам стоит готовиться к скачку коммунальных тарифов уже сейчас

Очередное подорожание не заставит себя ждать

Так, в Минэнергетики предупредили, что с 1 октября повысится тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения.

Вместо 90 копеек за 1 кВт/ч платить придется 1,68 грн, это почти вдвое выше, чем было раньше.

Цена газ, согласно новым нормам может меняться каждый месяц, как в большую, так и в меньшую сторону. Однако, что в 2021 году цены на газ для населения вырастут на 19%.

При этом в Минэнергетики раскрыли планы о том, что к 2023 году цена на газ вырастет до 214 долларов США за один кубометр газа.

В рамках данной программы в течение 3 лет стоимость газа будет расти в среднем на 19,6 процента ежегодно.

Не останутся прежними и тарифы на воду. Подорожание запланировано на 1 января 2021 года. Тогда тариф за потребление холодной воды поднимут на 22%.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

По словам эксперта Виталия Скаршевского, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.

По словам эксперта, Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий: "обязаны немедленно...".

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