Популярна співачка Світлана Лобода показала свою молодшу сестру, Ксенію

Артистка не так часто, як хотілося б, радує шанувальників фото з сестрою, повідомляє Politeka.net. Приблизно годину тому відома красуня побалувала підписників свого Instagram новим знімком з Ксенією.

На фото дві спокусниці позують біля білої іномарки. Світлана одягла чорний костюм з облягаючим топом і чорними брюками кльош. А зверху зірка накинула чорний плащ.

Співачка приховала очі за окулярами і доповнила образ іншими аксесуарами. Красуня посміхалася, поставивши рукою:"Клас".

При цьому знаменитість обіймала свою сестричку. Ксенія в світлій кофті і чорних лосинах посміхалася і дивилася в камеру.

"Ксюшенько, щаслива, що твої очі світяться, що з тобою поруч людина, яка тебе по-справжньому цінує і оточує любов'ю. Вітаю з новим придбанням 😉 Нехай ваші почуття заряджають на добро і позитив все навколо😍", - написала Лобода.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Почуття завжди заряджають на добро. Але іноді здається що всі навколо бездушні 😒", " Офігенні 🔥", " Сестра дуже красива✌ 🏼", " красуні сестрички❤️", "ну це заборонений прийом - публікувати такий пост 😂 😂 😂 я тут 39 років просто чоловіка знайти не можу, хоч з ромашкою, а Ви такими подарунками хвалитеся)) ну заздрісно ж, а?)) 😂 😂 😂 ", "Наші найулюбленіші дівчата ❤ ️ 🔥", "Красива❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ксенія Лобода позувала в зеленій сукні з вирізом, ефектно демонструючи ідеальний загар.

"Зміни свої думки, і ти зміниш свій світ...» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному ТОПі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

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