Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась снимком с отдыха, озадачив поклонников
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото с моря. Красотка была одета в экстремально короткое платье и босоножки. Она присела на заборчик, выставив вперед свои невероятно длинные ноги.
«Как хорошо этим вечером у моря, как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом…», - подписала фото Лобода.
В комментариях к посту отписалась одна из фанаток, которая заметила странную аномалию внешности певицы: «Какой же огромный размер ступни! Пипец!».
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Впрочем, неприятный комментарий не оставили без внимания другие поклонники дивы, которые поставили на место нетактичную женщину.
«Глупый комментарий», «так и рост немалый», «какой же у вас огромный зависть! Пипец!», «и такую ахинею пишет зрелая женщина», «какой маленький мозг! Пипец!», «люди, вы че, ку-ку? Она ростом маленькая! Ножка аккуратная))) неужели не видно, что фотка сделана так?», - встали на защиту любимицы поклонники.
Добавим, что остальные комментаторы пришли в восторг от нового образа звезды, оставив ей массу комплиментов.
«Вы как всегда огонь», «Светуля Красотуля, люблю», «Света!!! Как же я рад тебя видеть!!!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лобода сразила наповал формами в слишком коротком платье: «Хороша чертовка».
Как сообщала Politeka, Лобода в экстра-мини застыла ради горячего кадра: «Куколка золотая!».
Также Politeka писала, что Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди: "Движения кошечки".