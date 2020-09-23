Популярная певица Светлана Лобода показала свою младшую сестру, Ксению

Артистка не так часто, как хотелось бы, радует поклонников фото с сестрой, сообщает Politeka.net. Примерно час назад известная красотка побаловала подписчиков своего Инстаграм новым снимком с Ксенией.

На фото две соблазнительницы позируют возле белой иномарки. Светлана надела черный костюм с облегающим топом и черными брюками клеш. А сверху звезда накинула черный плащ.

Певица скрыла глаза за очками и дополнила образ другими аксессуарами. Красотка улыбалась, поставив рукой: "Класс".

При этом знаменитость обнимала свою сестренку. Ксения в светлой кофте и черных лосинах улыбалась и смотрела в камеру.

"Ксюшенька, счастлива, что твои глаза светятся, что с тобой рядом человек, который тебя по-настоящему ценит и окружает любовью. Поздравляю с новым приобретением 😉 Пусть ваши чувства заряжают на добро и позитив все вокруг😍", - написала Лобода.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Чувства всегда заряжают на добро. Но иногда кажется что все вокруг бесчувственные 😒", "Офигенные 🔥", "Сестра очень красивая ✌🏼", "Красавицы сестренки❤️", "Ну, это запрещённый приём - публиковать такой пост😂😂😂Я тут 39 лет просто мужчину найти не могу, хоть с ромашкой, а Вы такими подарками хвастаетесь)) Ну, завидно же, а?))😂😂😂", "Наши самые любимые девчонки ❤️🔥", "Красивая❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Лобода позировала в зеленом платье с вырезом, эффектно демонстрируя идеальный загар.

«Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир...» - говорится в сообщении.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".