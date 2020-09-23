Модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в ланцюги й тісний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Шкода, що я не ношу прямо зараз 🕺 🏽 2000-і роки повернулися 💅 🏽", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олівейра позує в тісному топі і міні-спідниці, демонструючи красу в повний зріст. Доповнювати образ знаменитість вирішила за допомогою сережок, зроблених у формі ланцюгів. Сама красуня при цьому демонструє фігуру в різних позах, привівши шанувальників в справжній екстаз.

"Фантастика», «дуже круто виглядаєш», «вау, до чого ж ти хороша була у 2000-му», «вогонь форми», «ти просто з моєї мрії вийшла», "Божественна красоточка, бомба", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Жизель Олівейра, яка є представником бренду Victoria's Secret, показала фігуру в одному топі.

Так, на опублікованих кадрах модель позує в білосніжному топі, ефектно демонструючи розкішну фігуру. Завдяки відсутності рукавів, в кадр також потрапило тату на руці у дівчини. Доповнювати образ Олівейра вирішила за допомогою елегантного Кольє, ідеальної зачіски й макіяжу.

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