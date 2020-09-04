Ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра произвела фурор среди поклонников, показавшись в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой любимый сок это апельсин с морковью», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Оливейра позирует в оранжевом спортивном костюме, который эффектно подчеркивал ее и без того идеальную внешность. При этом топ, судя по фото, был явно тесный для ее внушительных форм, на что обратили внимание ее поклонники.

«Лучшая», «невероятная. Очень круто смотришься», «фигура на миллион. Можно смотреть вечно», «естественная красота – самая лучшая», «роскошная малышка. Обожаю тебя», - пишут они.

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Красотка постоянно хвастается своей красивой фигурой в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель всего несколько минут назад опубликовала новое жаркое фото.

Жизель позировала в сиреневом спортивном костюме, обтянувшем ее шикарные формы. Топик с длинными рукавами отлично сел на груди звезды. Ткань обтянула прелести, которые были без белья. Топик внизу сделался "гармошкой" и, подпрыгнув, оголил стройную талию.

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