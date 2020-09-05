Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась роскошными формами в откровенном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Привет, прекрасная Калифорния и ее пальмы. Я купила наряд специально для вас», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует в откровенном топе, эффектно изогнувшись на камеру.

«Муза, ты само совершенство», «ты бесподобная красавица. Королева красоты», «чика», «ты самая лучшая, Жизель», «вау, как же это мило, просто до безобразия», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что молодая бразильская модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах Victoria’s Secret, взбудоражила жаркими кадрами на улице.

Серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Жизель выбрала для выхода в свет тесный корсет бежевого цвета. Красотка так сильно затянула наряд, что ее пышная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу. Было видно, что модели достаточно тяжело позировать в таком наряде.

Вниз Оливейра надела штаны. Она позировала на фоне пальм и выглядела превосходно. За четыре часа ее пост собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила прелестями в тесном топе, как у Бритни Спирс: «Сладкие».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра понежилась на солнце, оголив аппетитные места: жаркие кадры.