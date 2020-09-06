Молодая бразильская модель Жизель Оливейра, которая известна как ангел Victoria’s Secret, взбудоражила жаркими кадрами

Как передает Politeka.net, свежие фото появились у красотки в Инстаграм. Жизель примеряла образ восточной принцессы. Она надела черный купальник и прозрачную юбочку, которая придала особой пикантности фото. Жизель задирала юбку, чтобы поклонники могли рассмотреть ее аппетитные бедра.

Кроме этого, красотка записала видео, на котором гладила себя по ноге. Стоит отметить, что поклонники модели просто сошли с ума от такой красоты, оставив звезде массу комплиментов под постом.

«У меня такая же татуировка», «О, мой бог! Такая великолепная», «Черт возьми, это так жарко», «Выдающийся наряд», «И вы, и пейзаж отлично выглядите», «Вы очень хорошо выглядите!», «Это называется красота», «Отлично», «Самая красивая королева заслуживает поклонения», «Я потрясен тем, что это Бог на небесах и Жизель на земле», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра любит баловать поклонников страстными фото. Недавно она опубликовала кадры, на которых предстала в тесном корсете бежевого цвета. Красотка так сильно затянула наряд, что ее пышная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу. Было видно, что Оливейре достаточно тяжело позировать в таком наряде.

Напомним, что Жизель Оливейра без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра наклонилась на камеру в смелом топе без белья: «Муза, ты совершенство!».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра подчеркнула все свои достоинства в топике и лосинах: «Фигура на миллион!».