Такого від неї не очікували

Популярна російська актриса Христина Асмус приголомшила словами про плани, стоячи при цьому в оточенні двох чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Серед геніїв!!!!! 🔥 Олег Меньшиков та Євген Марчеллі!!!!! Мої хрещені батьки в театрі!!! Мої друзі, мої соратники, моя безмежна любов!!!!!!! ❤ ️ ️ ️ Коли у тебе такоооой тил і підтримка, не страшно взагалі нічого!!!!! Навіть складна прем'єра з 3 актами в катастрофічно стислі терміни", - йдеться в повідомленні.

У той же час Асмус зізналася, що її прем'єри – це буде «сміливо і зухвало». Однак шанувальники знаменитості більше звернули увагу на зовнішність кумира.

"Христина красуня😘, головне не падати духом , йти поставленої мети», «дуже крута», «Христина, образ бомба», «як завжди – приголомшлива», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Христина Асмус ввела в ступор багатьох після ефектної появи на червоній доріжці фестивалю «Кінотавр» в Сочі.

Зірка гучного фільму "Текст «на цей раз представляє картину» китобій" Філіпа Юр'єва, в якій засвітилася в не менш відвертих сценах.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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