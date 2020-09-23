Легендарна російська співачка Алла Пугачова вразила ідеальною красою, показавши обличчя зблизька

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку її чоловіка Максима Галкіна.

Так, шоумен замість підпису залишив лише стікер у вигляді сердечка. На самих кадрах Пугачова постає перед шанувальниками з трохи розпатланою зачіскою й ідеальним макіяжем. Завдяки цьому здається, що співачка «помолодшала» на кілька десятків років.

Від побаченого її шанувальник прийшли в справжнє захоплення, про що говорять коментарі під відео.

«Час не владний над цією жінкою», «жінка прекрасна, коли улюблена», «найулюбленіша», «блін, люди ви що такі злі то, стара, шкіра не така.... Природно вона не молода, але вона прекрасна для свого віку якого до речі не приховує», «красуня яка, шикарно виглядаєш», «Максим, спасибі, що милуєтеся так своєю дружиною. І діліться такими щасливими хвилинами життя з нами», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Алла Пугачова вразила втомленим виглядом на заході

На фото Пугачова з поплившим макіяжем і втомленими очима тримала в руках мікрофон. На її плечах були чиїсь руки. Виглядала артистка болісно блідою.

Нагадаємо, що Пугачова в чорних колготках задерла ногу перед Галкіним, з пластикою перебір: "відхопив собі...".

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