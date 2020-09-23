Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець вразила зовнішнім виглядом

Зірка здивувала шанувальників, поставши з несподіваної сторони, передає Politeka.net. Так, красуня опублікувала цікавий кадр у своєму Instagram.

Олена через новомодний додаток дізналася, як би вона виглядала в різних національностях.

Так, на першому фото була зображена сама артистка, на другому - Кравець представлена із зовнішністю африканки, на третьому - азійки, а на четвертому - індіанки.

Завдяки цьому додатку фото вийшли чіткими і дуже цікавими. Не можна не відзначити красу Олени в різних образах.

При цьому посмішка красуні додала фотографіям сонячності, тому на знімки приємно дивитися.

"Ми з тобою однієї крові", - написано під знімком.

На жаль, оскільки кадр був оприлюднений в сторіз, він не зібрав багато коментарів і лайків у відкритому доступі. Можливо, зірка дізналася реакцію підписників в директі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки підписані 648 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, 21 вересня Олена Кравець та її чоловік, Сергій, відзначили 18-ту річницю весілля.

З цього приводу на фан-сторінці артистки з'явилося фото з весілля пари.

"Оленка, вітаємо вас! ♥ 😍 Будьте і далі щасливою і міцною сім'єю, яка є для багатьох прикладом♥», - йдеться в підписі до знімків.

Раніше повідомлялося, що Олена Кравець без макіяжу вперше засвітилася на публіці після важкої хвороби, яка застала зненацька сім'ю актриси.

На знімку зірка виглядала досить свіжо, поборовши підступний вірус.

Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".

Як повідомляла Politeka, ефектна Кравець вразила моложавим чином: унікальне фото.