Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец поразила внешним видом

Звезда удивила поклонников, представ в совершенно неожиданном свете, передает Politeka.net. Так, красотка опубликовала интересный кадр в своем Инстаграм.

Елена через новомодное приложение узнала, как бы она выглядела в разных национальностях.

Так, на первом фото была изображена сама артистка, на втором - Кравец представлена с внешностью африканки, на третьем - азиатки, а на четвертом - индианки.

Благодаря этому приложению фото получились четкими и очень интересными. Нельзя не отметить красоту Елены в разных образах.

При этом улыбка красотки добавила фотографиям солнечности, отчего на снимки приятно смотреть.

"Мы с тобой одной крови", - написано под снимком.

К сожалению, поскольку кадр был обнародован в сториз, он не собрал много комментариев и лайков в открытом доступе. Возможно, звезда узнала реакцию подписчиков в директе.

Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписаны 648 тысяч пользователей сети.

Напомним, 21 сентября Елена Кравец и ее муж, Сергей, отметили 18-ую годовщину свадьбы.

По этому поводу на фан-страничке артистки появилось фото со свадьбы пары.

«Леночка, поздравляем вас! ♥ 😍 Будьте и дальше счастливой и крепкой семьей, которая является для многих примером ♥», - говорится в подписи к снимкам.

Ранее сообщалось, что Елена Кравец без макияжа впервые засветилась на публике после тяжелой болезни, которая застала врасплох семью актрисы.

На снимке звезда выглядела довольно свежо, поборов коварный вирус.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.