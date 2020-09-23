Відома російська співачка і дружина Валерія Меладзе, Альбіна Джанабаєва, показала фото з пляжу

Зірка провела теплий день на березі, передає Politeka.net. Альбіна позувала на шезлонгу, підібгавши струнку ніжку. Артистка позувала в міні, завдяки чому стали видні рівні достоїнства зірки.

Сірий топ трохи "сховався" під білим жакетом, через який ледь помітні шикарні форми Джанабаєвої.

Артистка розпустила недовге волосся і посміхалася. У відображенні її дзеркальних окулярів відбивається небо.

"Подарунок природи! На вулиці бабине літо, +21, терміново на вулицю і гуляти, гуляти!!!",- написала Альбіна.

За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Золота осінь і ваші шанувальники завжди з вами🙌❤❤ ❤ любимо і цінуємо Вас Альбіна. Бажаю гарного настрою і більше посмішок☺ спасибі за хорошу і душевну музику"," Така ви красива і прекрасна😍Ангел😇 🤍"," побачила ваше фото, і відразу на душі потепліло)", " Ой, у нас це бабине літо до середини жовтня, якщо не довше 🥵 😂 рятуємося від спеки ✌ 🏻 ", " якщо хочеш літніх днів взимку приїжджай в Мексику", "Шикарна", "Чарівненька😘 😘 😘 😘 😘 😘", "Вау👌 так, Бабине літо супер👍 💖", " так хочеться щоб така погода збереглася якомога довше, у нас в Білорусі до +25😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва позувала, стоячи на каменях. Для прогулянки співачка вибрала легкий костюм. Довгий світлий жакет був розкритий і під ним показалася зеленувата футболка, також зірка була в шортиках.

У пості співачка міркувала про відпочинок на морі.

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