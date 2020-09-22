Известная российская певица и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала, как проходит ее подготовка к съемкам

Звезда поделилась новым видео из своей гримерки в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, что же на самом деле происходит за кулисами, когда певица только готовится к съемкам. Так, на видео визажист старательно укладывает брови Джанабаевой, чтобы она выглядела идеально перед камерой. Остальной макияж певицы уже готов: на ней идеальный тон, румяна, ресницы подчеркнуты черной тушью, а губы выделены ярко-красной помадой, которая задает тон всему образу.

«Сейчас брови расчешу, шнурки поглажу, что там ещё можно сделать из «полезного» и «нужного»...и всё, я полностью готова к съёмке», - написала певица в подписи к видео.

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Ее поклонники тут же принялись комментировать кадры. При этом некоторые отмечали, что такой макияж визуально прибавил звезде возраста.

«Вы великолепны!», «Макияж "+10лет"», «На Мадонну в 62 очень похожа», «Очень красивый макияж», «Фарфоровая кожа и теплота в глазах», «Красота а помада у вас огонь и очень вам идет», «Куколка Барби», «Инопланетянка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джанабаева поделилась фото с отдыха.

Альбина позировала, стоя на камнях. Для прогулки певица выбрала легкий костюм. Длинный светлый жакет был распахнут и под ним показалась зеленоватая футболка, также звезда была в шортиках, благодаря которым можно разглядеть стройные и красивые ножки Джанабаевой. 

Напомним, роскошная Джанабаева набросила плащ на обнаженное тело, Меладзе не устоит.

Как сообщала Politeka, аппетитная Джанабаева впечатлила точеной фигуркой в шортах.

Также Politeka писала, что счастливая Джанабаева заинтриговала кадрами в зеркале, Меладзе повезло: "Как всегда прекрасная".