Известная российская певица и жена Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, показала фото с пляжа

Звезда провела теплый денек на берегу, передает Politeka.net. Альбина позировала на шезлонге, поджав стройную ножку. Артистка позировала в мини, благодаря чему стали видны ровные достоинства звезды.

Серый топ немного "спрятался" под белым жакетом, из-за которого едва заметны шикарные формы Джанабаевой.

Артистка распустила недлинные волосы и улыбалась. В отражении ее зеркальных очков отражается небо.

"Подарок природы! На улице бабье лето, +21, срочно на улицу и гулять, гулять!!!", - написала Альбина.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Золотая осень и ваши поклонники всегда с вами🙌❤❤❤любим и ценим вас Альбина. Желаю хорошего настроения и больше улыбок☺ спасибо за хорошую и душевную музыку", "Такая Вы красивая и прекрасная😍Ангел😇🤍", "Увидела ваше фото, и сразу на душе потеплело)", "ой, у нас это бабье лето до середины октября, если не дольше🥵😂 спасаемся от жары✌🏻", " если хочешь летних дней зимой приезжай в Мексику", "Шикарна", "Очаровашечка 😘😘😘😘😘😘", "Вау👌 да, бабье лето супер👍💖", "Так хочется чтобы такая погода сохранилась как можно дольше, у нас в Беларуси до +25😊", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева позировала, стоя на камнях. Для прогулки певица выбрала легкий костюм. Длинный светлый жакет был распахнут и под ним показалась зеленоватая футболка, также звезда была в шортиках.

В посте певица рассуждала об отдыхе на море.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое»

Также Politeka писала, Джанабаева покорила внешним видом в белом, Меладзе так повезло: "Альбин, ну как можно..."

А еще Politeka сообщала, Джанабаева в нескромном корсете блеснула "дарами природы": "Очень схожа с Татьяной Котовой"