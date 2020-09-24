Курс валют в Україні 24 вересня відкотиться максимально, гривня розлютиться і завдасть підступного удару

Так, стодоларова купюра втратить зі старту 1,85 гривні. До середини минулого дня валюту вдалося опустити на 2,44 грн, але під кінець дня їй вдалося трохи відігратися, повідомляє Politeka.

Євро також чекає удар. Гривня "відкусить" неймовірні 15,42 позиції.

Курс валют в Україні 24 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2818,74 грн;

100 євро-3296,09 грн.

На цьому тлі гривня "задавить" і Російський рубль: 3,7133 грн.

Раніше ми писали, що, за прогнозами експертів, гривня продовжить знецінюватися стосовно долара. За даними агентства S&P, в найближчі три роки українська національна валюта втратить в ціні. Прогнозується, що до 2023 року 1 долар коштуватиме 31 гривню, а до кінця цього року ми побачимо курс по 29 гривень за долар.

Економісти вже зараз відзначають активність на валютному ринку. Українці, бачачи, що долар дорожчає, прагнуть обміняти заощадження. Як пояснює експерт Олексій Дорошенко, тримати свої заощадження на цей час вигідніше в іноземній валюті. Він також зазначив, що зараз не найкращий час для інвестицій і вкладення коштів в ОВДП.

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