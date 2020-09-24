Курс валют в Украине 24 сентября откатится максимально, гривна взбесится и нанесет коварный удар

Так, стодолларовая купюра потеряет со старта 1,85 гривны. К средине прошлого дня валюту удалось опустить на 2,44 грн, но под конец дня ей удалось немного отыграться, сообщает Politeka.

Евро также ждет удар. Гривна «откусит» невероятные 15,42 позиции.

Курс валют в Украине 24 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2818,74 грн;

100 евро – 3296,09 грн.

На этом фоне гривна «задавит» и российский рубль: 3,7133 грн.

Ранее мы писали, что, по прогнозам экспертов, гривна продолжит обесцениваться по отношению к доллару. По данным агентства S&P, в ближайшие три года украинская национальная валюта потеряет в цене. Прогнозируется, что к 2023 году 1 доллар будет стоить 31 гривну, а к концу этого года мы увидим курс по 29 гривен за доллар.

Экономисты уже сейчас отмечают активность на валютном рынке. Украинцы, видя, что доллар дорожает, стремятся обменять сбережения. Как объясняет эксперт Алексей Дорошенко, держать свои сбережения на данный момент выгоднее в иностранной валюте. Он также отметил, что сейчас не самое лучшее время для инвестиций и вложения средств в ОВГЗ.

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