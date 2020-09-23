Відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала себе на прогулянці

На новому фото красуня стояла в шортах, кросівках і куртці. Маргарита позувала біля дерева і задерла ногу вище голови, демонструючи ідеальний шпагат. Руками Паша взялася за гілку. На кадрі можна побачити і ідеальний пружний "горішок", який ефектно виглядав. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім добрий, бадьорий ранок !!!

Не лінуйтеся )

P. S. Хай живе крепатура", - написала красуня.

Фанати поставили майже 600 лайків і написали коментарі:

"Я з вами, Ти вогонь і зірка", "очманіти", "ви мене Маргарита мотивуєте, розумничка", "неймовірно круто, дивовижна", "дуже красива фотографія", "Прекрасно", "Наш мотиватор".

Повідомлялося, що популярна українська модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу "Міс Україна", похвалилася ідеальною розтяжкою на прогулянці.

«Нормальні люди завжди на гімнастках одружуються!!!(Павло Воля) навіть на велосипеді, гімнастка залишається-гімнасткою. Всім прекрасного вечора !!!» ,- йдеться в повідомленні.

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