Известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала себя на прогулке

На новом фото красотка стояла в шортах, кроссовках и куртке. Маргарита позировала у дерева и задрала ногу выше головы, демонстрируя идеальный шпагат. Руками Паша взялась за ветку. На кадре можно увидеть и идеальный упругий "орешек", который эффектно выглядел. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем доброе ,бодрое утро !!!

Не ленитесь )

P.s. Да здравствует крепатура", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 600 лайков и написали комментарии:

"Я с вами, ты огонь и звезда", "Обалдеть", "Вы меня Маргарита мотивируете, умничка", "Невероятно круто, удивительная", "Очень красивая фотография", "Прекрасно", "Наш мотиватор".

Сообщалось, что популярная украинская модель Маргарита Паша, которая получила титул "Мисс Украина 2019", похвасталась идеальной растяжкой во время прогулки.

«Нормальные люди всегда на гимнастках женятся!!!(Павел Воля ) Даже на велосипеде ,гимнастка остаётся - гимнасткой. Всем прекрасного вечера !!!», - говорится в сообщении.

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