Відома українська співачка Надія Мейхер показала себе і розповіла про експерименти

На фото Надя здалася в шкіряному топі і трусиках. Зірка доповнила образ рваною сіточкою, якою закрила руки. З неї висіло безліч чорних мотузочок. Образ Мехйер доповнила панчохами, які були напівпрозорими. Зірка стояла біля диско-кулі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моє життя-це один важливий момент з безлічі експериментів ...",- написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви завжди були і залишитеся краще за всіх в ВІА-Грі", "чудово", "Чорна пантера", "Допоможи мені Боженька, виглядати так само в її роки", "що намічається, вечірка", "Красоткіна до дошки!Учитель року", "Моя пані, Цілую ваші ноги", "жінка мрія"," може собі дозволити таке вбрання", " дуже красива жінка!", "Де купити такий костюмчик?", "Амазонка наша".

Повідомлялося, що екс-солістка групи "ВІА Гра" і учасниця шоу "Танці з зірками" відверто розповіла про стосунки з Костянтином Меладзе.

Під час четвертого ефіру популярної програми ведуча Маша Єфросиніна поставила співачці каверзне питання на балконі. Вона поцікавилася, чи був у Надії Мейхер роман або пристрасні почуття з продюсером "ВІА Гри".

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