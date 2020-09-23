Известная украинская певица Надежда Мейхер показала себя и рассказала про эксперименты

На фото Надя показалась в кожаном топе и трусиках. Звезда дополнила образ рваной сеточкой, которой закрыла руки. Из нее висело множество черных веревочек. Образ Мехйер дополнила чулками, которые были полупрозрачными. Звезда стояла возле диско-шара. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Моя жизнь - это один важный момент из множества экспериментов ...", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы всегда были и останетесь лучше всех в Виа-Гре", "Великолепно", "Черная пантера", "Помоги мне Боженька, выглядеть так же в ее годы", "Что намечается, вечеринка", "Красоткина к доске!Учитель года", "Моя Госпожа, Целую ваши ноги", "Женщина мечта", "Может себе позволить такой наряд", "Очень красивая женщина!", "Где купить такой костюмчик?", "Амазонка наша".

Сообщалось, что экс-солистка группы "ВИА Гра" и участница шоу "Танцы со звездами" откровенно рассказала об отношениях с Константином Меладзе.

Во время четвертого эфира популярной программы ведущая Маша Ефросинина задала певице каверзный вопрос на балконе. Она поинтересовалась, был ли у Надежды Мейхер роман или страстные чувства с продюсером "ВИА Гры".

Напомним, кокетливая Мейхер на "Танцях з зірками" взбудоражила жарким преображением

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