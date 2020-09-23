38-річна російська телеведуча й світська левиця Ксенія Собчак збентежила публіку зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівне фото, на якому постала у вільному сарафані сірого кольору в дрібну квіточку, світлій кепці та найзвичайнісіньких в'єтнамках. На плечі Ксенія накинула строкату шаль з довгою бахромою. У такому вигляді Собчак вийшла на балкон готелю в Сочі.

Телеведуча зібрала волосся в пучок і подивилася вдалину, начепивши на обличчя сонцезахисні окуляри.

"Останній теплий тиждень в Москві - але в шльопанцях вже не походиш )))) Люблю вас і спасибі вам за те, що це взаємно❤️", - підписала фото Собчак, прорекламувавши також толстовки в своєму інтернет-магазині.

Користувачі кинулися бурхливо коментувати побачене:

"Ви мій еталон жінки. Завжди красива і дотепна!!!!Від душі!!!!!🌹"

"Ксенія, ви прекрасні🌸"

"Ксенія Анатоліївна! Чоловіча частина аудиторії обурена проявленим сексизмом і обурюється з приводу відсутності чоловічої лінійки, як жити далі ?)"

"О це Сочі)"

"7 тищщщщ? за що? ксюха, не нахабній"

"Як завжди ніяка)"

"А при чому Москва, коли фото з Сочі?"

"Жахливі криві ноги"

"Ксенія, як вам вдається протягом багатьох років залишатися головним секс-символом країни? 💞"

"Ой, Ксюша, Ксюша, Ксюша - поший ще толстовочки з плюшу 😜 🤓 😘 "

"Собчак, якщо ти боїшся за репутацію, то хочу тобі сказати, що ти не маєш репутаціі👍"

Раніше ми повідомляли, Собчак влаштувала собі незвичайну фотосесію на дивані. Для цієї мети Ксенія одягла леопардову блузу і підвела очі чорним олівцем. Розпатлана зірка постала в різних позах, з грайливим поглядом.

"Прибухнула? Ну і правильно", "Ксенія, виглядаєте як зацілована школярка:) заздрю! Так тримати!", "Любов прикрашає людину", "як завжди – чарівна, мені ну дуже подобається і стиль, і зовнішність", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Собчак у весільному корсеті розтанула в обіймах Богомолова: "він не перший і не...".

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