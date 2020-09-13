Популярная телеведущая Ксения Собчак покорила поклонников страстным образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась кадром со свадьбы. На фото Собчак в пикантном прозрачном корсете прижалась к мужу.
«Люблю тебя, @konbog75! Ты дал мне самое главное - ощущение того, что я не в одиночестве так «странно» смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье», - подписала фото Собчак.
В комментариях Ксении оставили приятные слова, но не обошлось без критики их пары.
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«Прекрасно», «Поздравляю! Ваша любовь как будто сиянием укрыла вас! И вы оба стали светить ещё ярче!», «Да уж, взгляд на мир из катафалка не каждый может дать)», «Не люблю такие семьи», «Константин скоро пожалеет, потому что он у Собчак не первый и не последний», «Помню, как увидела вашу свадьбу, это был шок, конечно», «Ксения, вы так расцвели в этом браке, просто светитесь! Прекрасная пара, дай вам Бог долгих лет совместной счастливой жизни», - пишут пользователи сети.
Добавим, что Богомолов также опубликовал трогательный пост, посвященный жене.
«Мы и сейчас такие. Замерли так - и так и живем. Все что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда», - написал он.
Напомним, что трагическая гибель экс-возлюбленного Ксении Собчак: "Это была самая красивая пара".
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