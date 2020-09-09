Знаменитый российский актер Михаил Боярский жил в свое время в одной парадной с семьей Ксении Собчак в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию, размещенную в социальных сетях.

Так в одном из пабликов в Instagram появилось раритетное фото, на котором видно застолье в одной из квартир.

На кадре – молодой черноусый и черноволосый Боярский без своей знаменитой шляпы. Актер радостно улыбается, другие гости смотрят на него с обожанием.

За столом сидит Юная Ксюша Собчак, кто-то из присутствующих ставит ей "рожки". Стало известно, что подобные совместные посиделки устраивались довольно-таки часто.

Пользователям понравилась эта фотография, они отметили это в многочисленных комментариях.

"Обожаю вас💐❤️ Пора-пора-порадуемся на своём веку, Красавице и кубку, счастливому клинку! Михаил Боярский - ты классный! Самый романтический артист СССР🤠✊ Она уже тогда прибухивала?😂 И собчак?) 🎉😍❤️" Тысяча чертей Дорогой наш человек!💖 Здоровья вам сибирского и всего самого наилучшего! Спасибо🌹, – пишут они.

Politeka писала, что российская журналистка, ведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о разводе с Максимом Виторганом. По словам Ксении, решение о разводе далось ей болезненно, а перед расставанием её "штормило" почти целый год.

"Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему это не нравится… Максим говорил: "Это не моя компания". Ему нравилась своё времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, анекдоты. Мне первый год или два это нравилось, потом я исчерпала это для себя. В какой-то момент сказала: "Не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар", – рассказала знаменитость.

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