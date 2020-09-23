Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе в незвичайній образі

На фото Алессандра здалася в світлому купальнику, який зливався з кольором тіла. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а руками вона робила вигляд, що взяла Сонце. Амбросіо спокусливо вигнулася, хвалячись апетитним тілом і засмагою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі під публікацією, але так і хочеться сказати: "чари, це пожежа".

Повідомлялося, що модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, порадувала спекотним образом в бікіні.

Алессандра Амбросіо позує в басейні, стоячи по пояс у воді. Вся волога після купання, вона підставила обличчя яскравим обличчям сонця і заплющила очі від задоволення. Дівчина вирішила надати кадру ще більшої пікантності.

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На одному з фото Амбросіо вирішила пограти зі своїми пружними "м'ячиками", стиснувши їх руками таким чином, що вони утворили пікантну зону декольте.

«Понеділок. Баланс - це не те, що ви знаходите, це те, що ви створюєте», - підписала знімок модель.

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