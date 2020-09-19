Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о лете

Модель стояла в красном платье, позируя на пляже. Красотка была на фоне деревянного моста, соблазнительно выгнувшись на фоне ворот. Алессандра показалась в красном платье и без белья. Фото вышло очень эффектным и соблазнительным, даже немного романтическим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поздние летние дни", - написала Алессандра.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это какое-то платье, и выглядишь потрясающе", "Что за место", "Аааа ... какая красота !!", "время одеваться, как ты, мне нравится быть такой, как ты", "Безумно красивая, как всегда", "Необычайная красота", "Красота в лицо ..", "Отличный снимок, нравится взгляд, великолепно", "Goddes", "Чудесная русалка", "Дикая, удивительная, божественная и бесконечная красота, только Алессандра Амбросио".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио порадовала появлением вместе с наследницей, Аней-Луизой.

На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках.

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