Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о счастье

На фото Алессандра показалась в белом топе или чем-то подобном. Амбросио показалась довольно близко, демонстрируя огромное декольте. Волосы у красотки были распущены, а дополнила образ звезда украшением на шее. Модель смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя не только макияж, но и пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Королева моды, несравненная".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.

В этот раз красотка решила побаловать поклонников не только своим нежным снимком, но и фотографией с дочерью.

На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

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На фото красотка позирует в белом бикини с едва заметным розовым рисунком, белой легкой накидке и такого же цвета панаме. Модель сидит на деревянном причале, а за ней – потрясающей красоты голубая вода.

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