Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, похвалилася апетитними формами в спортивному топіку

Зірка володіє шикарною фігурою, якій позаздрять багато хто з жінок, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня записала селфі, похвалившись формами в топіку без білизни.

Кім повела камерою вниз, щоб дати помилуватися своїми досконалостями поблизу. Великі груди зціпилися під тісним топом, найінтимніше стирчало з-під тканини.

Тонкі бретельки вп'ялися в плечі, а великі принади ледь не вистрибували з глибокого декольте.

Також не можна не відзначити пружний прес - він просто ідеальний.

Модель потанцювала і поспівала на камеру. Вона розпустила довге хвилясте волосся. Завдяки начісуванню красуня нагадувала дику кішку.

Зірка зробила макіяж з акцентом на пишні вії.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, оскільки в сторіз так робити не можна. Ймовірно корейську Кардашьян засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Кім Лі опублікувала в сторіз спекотне фото з ліжка.

Модель одягла рожеву білизну з атласними вставками, що відсвічують на світлі. Груди стиснув і підняв ліфчик. Спокусливі принади виставилися з білизни і заворожили погляд.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі приміряла наряд, який зважиться надіти лише найрозкутіша і смілива дівчина. Образ склали топ червоного кольору зі спущеними плічками і кокетливим замочком посередині, який став родзинкою образу, а також золотий браслет і годинник.

Нагадавши, корейська Кардашьян дала вдосталь надивитися на шикарні розміри в маєчці.

Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян блиснула величезними формами в білизні на тонких бретельках.