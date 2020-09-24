Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе, захопивши фанатів

На фото Ебі позувала в лосинах і з великим декольте. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи фігуру і найапетитніші місця. Красуня волосся залишила розпущеним, а сама зробила селфі в дзеркало, дивлячись в свій телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не ставили коментарі, але так і хочеться сказати: "неперевершена, шикарна дитинко".

Повідомлялося, що відома модель Ебігейл Ретчфорд завоювала величезну популярність, показуючи свої достоїнства в мережі.

Ебі позувала в басейні, спершись на руки, вона пильно дивилася в камеру, а її волосся було при цьому мокрими.

На іншому кадрі модель постала у всій красі в одній білизні. Модель позувала у в'язаному ліфчику. Білизна була настільки крихітним, що натягнулося на грудях, частини якої вивалювалися з-під нього.

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд поділилася романтичним кадром прямо з ліжка.

28-річна знаменитість прославилася досить давно. Коли модель зрозуміла, що може стати відомою завдяки своїй зовнішності, слава не змусила себе чекати, адже красуня відрізнялася від своїх конкуренток.

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