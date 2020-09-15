Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя и рассказала о неоне

На фото красотка позировала в желтом бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Звезда стояла перед зеркалом в ванной, рядом с умывальником. Эби показывала свою фигуру и аппетитные места, а на фоне можно увидеть большое панорамное окно и ванну. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Неон", - подписала фото красотка.

Фанаты ничего не писали под публикацией и не ставили лайки, так как снимок оказался в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Роскошная кошечка, божественная".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников снимками в белье.

Стоит отметить, что снимок был сделан год назад.

"Прошлый сентябрь. Этот год летит так быстро", - уточнила Эби.

На снимке звезда позировала в белоснежном полупрозрачном белье, сквозь которое проглядывалось самое интимное.

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд предстала перед фанатами в неожиданном жарком образе.

В этот раз пышногрудая модель поделилась кадром, на котором позировала в одном тонком красном боди из кружев, а также в ярко-красных колготках из тоненькой сеточки. Эби удалось выгодно подчеркнуть грудь.

Напомним, Эби Рэтчфорд повеселилась на улице в одних трусиках, еле прикрыв бюст руками

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