Фото молодої Ані Лорак викликало в мережі фурор

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 41-річної співачки в Instagram, поділилися рідкісним відновленим знімком, на якому зірку не впізнати. У кадрі постала Кароліна ще до розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу (з ним артистка прожила десять років й офіційно розлучилася взимку 2019 року).

Молоду Лорак, мабуть, зняли відразу після концерту: артистка в легкому сарафані з квітковим принтом, оточена прихильницями й операторами, тримала в руках букет помаранчевих троянд. Несподіваною родзинкою в наряді артистки стала відсутність ліфчика.

"Зможеш, якщо захочеш. Найголовніше - це те, що у тебе є велика мрія. Все вийде, якщо ти будеш вірити в неї і прагнути до неї. І ніколи не розлучайся з мрією. Що б не сталося. ♡ ", - так підписаний кадр.

Погляд приваблює свіже, ще незаймане часом і "ботоксом" обличчя Лорак. Публіка вже й не згадає настільки "невинну" красу співачки. З чуток, вона встигла видалити грудочки Біша, зробити нитковий ліфтинг, збільшити губи і вилиці, а також підкоригувати форму і кінчик носа. Подейкували навіть про маммопластику.

Правда, на думку пластичних хірургів, ніяких серйозних операцій Лорак, швидше за все не робила.

"Проаналізувавши фото Ані Лорак різних років, можу сказати, що ніяких радикальних змін у зовнішності вона не робила. Я не бачу слідів серйозних втручань пластичних хірургів. Однак, робота дуже кваліфікованих косметологів очевидна", - коментував зовнішність зірки хірург Сергій Гришай.

Варто відзначити, користувачі із задоволенням кинулися коментувати архівне фото Лорак:

"Де її родимки" - "після відновлення фотографії їх не видно"

"Боже, яка красива!😍😍"

"Красуня❤️"

"Вона на янгола схожа❤️"

Нагадавши, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".

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