Известная украинская певица Ани Лорак показала бекстейдж-кадры с новой фотосессии

После отпуска с дочерью Каролина решила приступить к работе в усиленном режиме. Она заявила о работе над новым проектом и также решила поделиться первыми кадрами со сьемок для новой фотосессии. При этом в сети уже подозревают, что данные кадры на самом деле промо к клипу Каролины.

Сама звезда никаких подробностей не раскрывала, лишь запостила ролики в разделе Стори, а также взбудоражила сменой имиджа. На представленных кадрах видно, что Каролина блистает в сдержанном брючном костюме поверх которого также надета массивная шуба в довольно теплух погоду. Судя по всему, Каролине даже стало жарко.

В другом видео можно заметить, как Каролина с несколько неестественным выражением лица общается с коллегой со съёмочной площадки и что-то бурно обсуждает. Тем не менее, пользователи сети не смогли поделиться мнением по поводу увиденного без доступа к комментированию .

Также ранее артистка предстала в телеэфире в белом пиджаке с вызывающим вырезом, сквозь который проглядывал черный топ, и узких обтягивающих штанах.

Несмотря на яркий макияж, немного "опухшая" Лорак с подстриженной челкой все же напугала публику своим лицом. Пользователи предположили, что увядающая артистка прибегнула к пластике и "уколам красоты" в погоне за молодостью.

"Что с ее лицом" - "Что, что борьба с возрастом началась..."; "Она на себя не похожая"; "Лорак что-то с собой сделала, не знаю, как будто пчёлы её покусали) какой-то переборчик"; " Арман каждое празднование возле Каролины. =) Женщина огонь. Ещё не 1 мужское сердце покорит", - комментируют в сети.

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