Фигура располневшей на карантине Ани Лорак наделала много шума в сети
Формы артистки, которая набрала лишних килограммов на самоизоляции, активно комментируют в Сети. Тем более на недавнем концерте она появилась в обтягивающем наряде, который еще больше подчеркнул полноту.
"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом", - прокомментировала изменения и сама артистка.
Чтобы вернуть прежнюю форму Лорак старается не есть после 6-7 вечера, пьет только воду.
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"Жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко" - призналась певица.
«Поправилась однозначно!!! Хай щастить, жалко, что не с Эмином!!! Видно, так захотел Бог!!!», «Поправилась, красотка! 👍👍🔥🔥🔥», - пишут в комментариях.
Напомним, Лорак приписывают роман с азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN.
В Сети сообщалось, что пару часто видели вместе, а сами они нередко посещают сцену вдвоем и присутствуют на светских мероприятиях. Интерес публики «подогрели» частые объятия и теплые улыбки на камеру этих двух знаменитостей.
Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".
Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".
Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".