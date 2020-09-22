Фигура располневшей на карантине Ани Лорак наделала много шума в сети

Формы артистки, которая набрала лишних килограммов на самоизоляции, активно комментируют в Сети. Тем более на недавнем концерте она появилась в обтягивающем наряде, который еще больше подчеркнул полноту.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом", - прокомментировала изменения и сама артистка.

Чтобы вернуть прежнюю форму Лорак старается не есть после 6-7 вечера, пьет только воду.

"Жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко" - призналась певица.

«Поправилась однозначно!!! Хай щастить, жалко, что не с Эмином!!! Видно, так захотел Бог!!!», «Поправилась, красотка! 👍👍🔥🔥🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, Лорак приписывают роман с азербайджанским исполнителем Эмином Агаларовым, выступающим под псевдонимом EMIN.

В Сети сообщалось, что пару часто видели вместе, а сами они нередко посещают сцену вдвоем и присутствуют на светских мероприятиях. Интерес публики «подогрели» частые объятия и теплые улыбки на камеру этих двух знаменитостей.

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".