Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила своїми формами в одязі, що чимось нагадує шкільну форму

Модель опублікувала відео - бумеранги у своєму сторіз Instagram, дозволивши помилуватися досконалою фігурою, передає Politeka.net.

Красуня цього разу вибрала форму розпусної школярки, в якій, зазвичай, знімаються актриси фільмів для дорослих - занадто жарко.

Модель пишні оголені груди спробувала прикрити білим топіком на ґудзиках і зав'язкою посередині. Груди стирчали з-під маленького топіка, ледь не показуючись у всій красі.

Модель одягла окуляри у великій оправі, а також нафарбувала губи яскраво-червоною помадою. Своє хвилясте волосся Сьєнега заколола, залишивши біля обличчя кілька пасом.

В іншому кадрі модель показала себе в повний зріст в дзеркало. Трохи нижче талії трималася крихітна міні-спідниця в клітинку і з білим мереживом внизу. При цьому довжина була настільки екстремальною, що стирчала біла білизна.

Білі сітчасті панчохи на підв'язках і червоні туфельки на шпильках стали відмінним доповненням до образу.

Кадри не змогли зібрати багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега з грайливою подружкою позувала в одній рожевій спідничці, виставивши назад сідниці.

Розкішна брюнетка розпустила волосся, яке лягло хвилями на спині. Модель притулилася до своєї спекотної подружки-блондинки щокою і бюстом.

Раніше повідомлялося, Кассандра Сьенега була в смугастому бікіні на мотузочках. Модель вибрала купальник дуже маленький, тому фото вийшло вельми спокусливим.

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